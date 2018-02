200 duizend schaatsers voor Schaatsbaan Rotterdam

De Schaatsbaan Rotterdam heeft opnieuw een bezoekersrecord gehaald. Deze winter kwamen er 200 duizend mensen schaatsen. Vorig jaar waren dat er 175 duizend en twee jaar geleden schaatsten 155 duizend mensen op de schaatsbaan.

Directeur van Schaatsbaan Rotterdam Tijs Nederlof kijkt terug op een schitterend seizoen met het bezoekersrecord als klap op de vuurpijl. "Het is een treurige dag, omdat we morgen gaan sluiten. Vandaag gaan we nog een groot feest maken."

Drie maanden lang konden schaatsers op twee overdekte banen hun hart ophalen. De ene is een 400 meterbaan. Schaatsverenigingen, wedstrijdschaatsers en recreanten kunnen trainen op een baan die aan officiële ISU-afmetingen voldoet.

Op de 800 m2 funbaan kunnen beginnende schaatsers, curling en scholen terecht. De bedoeling is dat deze baan volgend seizoen verdubbeld gaat worden. Door nog eens 40 bij 20 meter ijsbaan aan te leggen voor met name beginnende schaatsers, hoopt de organisatie in te spelen op de drukte. "Meer ruimte is welkom."

Woensdag is de laatste dag dat de Schaatsbaan Rotterdam open is. Vanaf 18:00 uur is de toegang gratis. Vanaf 1 maart wordt de schaatsbaan opgeruimd en kan het hockeyveld weer gebruikt worden door deze spelers.