Ecoloog André De Baerdemaeker: 'Het is even doorbijten voor de dieren'

Bureau Stadsnatuur Rotterdam roept mensen op vogels en andere dieren waar nodig te helpen de vorstperiode door te komen. "Zeker tegen het einde van de winter zijn de nootjes en bessen op, dus voedselgebrek kan optreden", zegt ecoloog André De Baerdemaeker.

"Je kunt ze natuurlijk met vetbollen, pinda's en misschien een appel een stukje op weg helpen. En als je echt je best wilt doen, koop dan bij de dierenhandel wat graan. Liever geen brood, want daar zit veel zout in."

Volgens weerman Ed Aldus was het op een 28 februari nog nooit zo koud als nu. Op sommige plekken is de gevoelstemperatuur -17 graden.

Jonge dieren

De Baerdemaeker: "Het is voor sommige dieren zwaarder dan voor andere. Je kunt je voorstellen dat wanneer een reiger een vis probeert te vangen in een sloot die dichtgevroren is, dat het wat teleurstellend is op dit moment."

Volgens de Rotterdamse ecoloog is het een zware periode voor jonge, onervaren dieren.

"Je ziet toch wel dat ze het wat zwaarder hebben dan hun geroutineerde soortgenoten. Juist als dan zo'n koudere periode toeslaat zie je onder die jonge dieren toch wel wat uitval. Vogels die toch niet genoeg voedsel kunnen vinden."

Vreemde vogels

Vogels die normaal gesproken Rotterdam links laten liggen, slaan nu op de vlucht uit nabijgelegen koude gebieden. "Vlak voor deze vorstperiode zagen we een toename van het aantal houtsnippen in de stad. Die kwamen vanuit het noorden en oosten onze kant op voor de kou uit."

De Baerdemaeker kijkt al uit naar de weersomslag die over een paar dagen begint. Dan is het voorlopig gedaan met de strenge vorst. "Het is even doorbijten voor de dieren, maar daarna barst het voorjaar los en beginnen de vogels weer massaal te zingen."