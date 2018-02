Mogelijk nieuw zwembad in Numansdorp

Zwembad 'De Waterstee' in Numansdorp wordt mogelijk vervangen. De gemeente Cromstrijen maakte woensdag bekend dat de mogelijkheden hiervoor onderzocht worden.

Hoewel het huidige gebouw enkele keren is gerenoveerd in de afgelopen decennia, is vervanging nodig om het zwembad een betere toekomst te bieden.

Wethouder Pieter Paans geeft aan dat het zwembad een belangrijke functie heeft in de gemeente. "Veel inwoners van Cromstrijen, maar ook daar buiten, maken graag gebruik van het zwembad. Voor de vitaliteit van onze gemeente is het dan ook van belang om deze functie te behouden."

Onderhoudskosten

Het zwembad is bouwtechnisch verouderd en niet energiezuinig. Ook wijzigen de doelgroepen die gebruik maken van het zwembad. Daardoor worden de onderhoudskosten steeds hoger, meldt de gemeente.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe zwembad worden rond de zomer verwacht. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk of vervanging van het zwembad ook daadwerkelijk doorgaat.