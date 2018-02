Nieuwe nachtclub in oude Ferro Dome Rotterdam

In de oude Ferro Dome in het Merwe-Vierhavengebied in Rotterdam komt een nieuwe nachtclub. Ondernemers uit de Rotterdamse dance scene en Club BAR aan het Hofplein starten samen het project.

Kris Barman van Club BAR wil heel graag weer een echt bijzondere club in Rotterdam zien, die landelijk tot de verbeelding spreekt. "Wij willen meer dan een club zijn, maar belangrijk voor de hele elektronische muziekscene in Rotterdam." In de muziekprogrammering wordt de lijn van BAR doorgezet, dat houdt onder andere het genre dance in. Ook wordt er meer ingezet op grote namen.

Industriële feeling

In de oude fabriekshal moeten een podium en muziekruimtes komen. De club mikt op 1.500 bezoekers van met name 18 tot 35 jaar. De organisatie ziet graag de industriële feeling terugkomen, maar wil tegelijk ook de intimiteit voelen. Barman benadrukt om 'echt iets rauws te creëren', omdat er in zijn ogen in andere panden het mooie van het rauwe wordt opgepoetst door bijvoorbeeld andere vloeren.

Naam

De club krijgt de naam. Het is een naam uit de oude doos. Illegale feesten van de organisatie van tien jaar geleden hadden dezelfde naam.