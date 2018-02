Deel dit artikel:











Ed Aldus: koudste 28 februari ooit gemeten

Het was woensdag de koudste 28 februari ooit gemeten. Op meetpunt Rotterdam The Hague Airport werd het niet warmer dan -3,3 graden. In Hoek van Holland kwam de gevoelstemperatuur in de avond uit op -16 graden.

Het vorige kouderecord stamt uit 1962. Toen werd het niet warmer dan 1,1 graden op 28 februari. Het was woensdag ook de eerste officiële ijsdag deze winter; de temperatuur kwam de hele dag niet boven nul uit. En dat op de laatste dag van de meteorologische winter. Donderdag begint het voorjaar ook met een ijsdag. Daarna stijgt het kwik weer, zo is de verwachting.