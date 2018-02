Deel dit artikel:











Hennepkwekerij ontdekt na brand Foto: Politie Charlois

Bij een brand in een huis aan de Moerkerkestraat in Rotterdam-Charlois is een hennepkwekerij ontdekt. Door kortsluiting was de bekabeling van de plantage woensdag in brand gevlogen.

Buren hadden het snel in de gaten en belden de brandweer. Daardoor kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg. De kwekerij is ontmanteld. De politie heeft niemand aangehouden.