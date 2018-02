Deel dit artikel:











Stadsarchief Rotterdam koopt zeldzaam affiche Rotterdamse fietsfabriek

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een zeldzaam art déco-affiche uit 1935 van de Rotterdamse fietsfabriek Kestein weten te bemachtigen. Dit gebeurde op een gespecialiseerde veiling in New York.Van de fietsfabrikant uit Rotterdam is bijna niets bewaard gebleven. Daarbij was de productie laag. Het affiche dat nu gekocht is, maakt reclame voor de ophanging van de bakfiets. Door technieken uit de autoindustrie te gebruiken, zwiepten en slingerden de bakfietsen niet.

Rotterdams ontwerp

Het plakkaat is door knipkunstenaar Hans Detlev Voss ontworpen. Tussen 1928 en 1952 werkte hij in Rotterdam. Onbekend is voor welk bedrag het stuk is aangekocht. De stijl van Voss is typerend voor de tijd en past geheel in de sfeer van Rotterdamse ondernemingen als Van Nelle, de Batavier Lijn en de Holland-Amerika Lijn, die voor hun grafische uitingen vooruitstrevende ontwerpers inhuurden. Grootste verzameling

Het Stadsarchief Rotterdam heeft met meer dan vijftigduizend affiches en aanplakbiljetten de grootste verzameling van Nederland. In 1935 ontdekte gemeentearchivaris Hazewinkel per toeval grote hoeveelheden affiches onder het stof op de zolder van het archief. Dit waren onder meer reclames, politieke propaganda en publieksaankondigingen van de schouwburg. Hazewinkel werd hierdoor zo gegrepen, dat hij zelf actief de boer op ging om de Rotterdamse verzameling uit te breiden.