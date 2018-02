'Het kraakt en het is zeer gevaarlijk!' En toch het natuurijs op

Het natuurijs kraakt en piept op veel plekken en toch kunnen schaatsliefhebbers zich niet bedwingen. Tegen de waarschuwingen in. "Het kraakt en het is zeer gevaarlijk", geeft schaatsliefhebber Willem Rietdijk ruiterlijk toe. Ook al is het ijs dun en is schaatsen onverantwoord, het wordt genegeerd.

In het duingebied van Oostvoorne waarschuwen borden voor gevaarlijk ijs en is schaatsen op eigen risico. "Het is hier heel ondiep, maximaal 40 centimeter", verweert de overmoedige schaatser zich. "Wel heel koud", voegt hij eraan toe.

In Brabant is het een 75-jarige schaatser fataal geworden. Maar niets laat een ervaren en fanatieke schaatser tegenhouden. "Je moet kijken waar het ijs donkerzwart is en waar iemand anders heeft gereden", zegt Willem Rietdijk. Met drie lagen thermokleding waagt hij zich op het ijs. "Vroeger stopten we kranten tussen de truien en een zeem bij je geslachtsdeel", merkt hij nog even lachend op.

Het ijs op het voormalige vliegveld van Oostvoorne is dun en op lang niet alle plekken dichtgevroren. De voorzitter van ijsclub Tenellaplas vindt het onverstandig dat mensen de waarschuwingen negeren. "Dit is eigenlijk onverantwoord en vooral als er meer mensen komen", zegt Wim Sjoukes.

Het ijs bezwijkt dan onder het gewicht van de schaatsers. De voorzitter van de ijsclub heeft overleg gehad met het Zuid-Hollands Landschap en de boa's en ook die vinden het erg gevaarlijk. "Het is natuurlijk vragen om moeilijkheden."

Geen officiële ijsbaan op deze prachtige plek in het duingebied van Oostvoorne en schaatsen is op eigen risico. Schaatser Willem Rietdijk neemt het risico voor lief en heeft het overleefd. "Het kraakt wel en het is zeer gevaarlijk", roept hij vanaf het ijs.

Het advies is om een priem mee te nemen om jezelf in veiligheid te brengen mocht je in een wak belanden. Willem Rietdijk vindt dat niet nodig. "Gewoon over de grond kruipen in het water totdat je blijft staan, anders gaat het niet."

Hij klinkt overmoedig maar trekt zijn schaatsen na een klein rondje toch weer uit. "Oelala", zegt hij als hij het ijs verder hoor kraken. "Ik steek de plas niet over hoor."