Gehandicapten krijgen tunnel station Gorinchem Zo moet de tunnel er uit gaan zien (beeld: ProRail) Buitenzijde van de tunnel (beeld: ProRail)

Na jaren strijd van gehandicapten komt er nu eindelijk een tunnel onder het station van Gorinchem. Op dit moment moeten reizigers in een rolstoel of moeders met kinderwagens onder begeleiding over het spoor worden geleid naar perron 2.

Sinds 2011 vraagt Emmy den Heijer van Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid om een tunnel van perron 1 naar 2. "Hij zou toen op korte termijn aangelegd worden, maar dat bleek langer te duren." Den Heijer is blij dat de tunnel er alsnog komt. Ook wordt er een lift gebouwd. Het was voor haar en anderen lastig om op het andere perron te komen. "Er moest vaak een steward ingeschakeld worden. Ook reed ik soms door naar het volgende station, waar ik wel naar het andere perron kon komen." ProRail bouwt in samenwerking met de gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland de nieuwe reizigerstunnel. Het hele project gaat ruim 7 miljoen euro kosten. In de zomer van 2019 gaat de tunnel open voor het publiek.