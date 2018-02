Snel vrijwilligers nodig voor ouderenvervoer Argos

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is de Argos zorgroep op zoek naar vrijwilligers. Deze vrijwilligers brengen met auto's van de zorggroep ouderen van deur tot deur. "Soms is juist die 200 meter - waar een gewone taxi niet voor rijdt - al teveel voor een oudere om te lopen", zegt Belinda Koch van Argos zorggroep.

Met deze zogenaamde Argos mobiel wagen probeert de zorggroep onder andere eenzaamheid onder oudere tegen te gaan. Dertig procent van de mensen die last heeft van ernstige eenzaamheid sterft eerder dan niet eenzame mensen. Dat percentage onder ouderen is nog hoger. "We willen echt ouderen vanachter die geraniums halen, zodat ze daar niet wegkwijnen", aldus Belinda Koch.

Chauffeurs

Ook voor mensen die minder mobiel zijn mogen gebruik maken van de wagens. "Sinds de subsidie is gekort, draaien we op vrijwilligers, daar hebben we er nu nog veel te weinig van", aldus Belinda. "Nee verkopen tegen deze mensen is geen optie!", aldus Koch.

Oproep

De 80-jarige Willem Visser is inmiddels als vrijwilliger aan de slag. "Het doet mij zo goed om een ander te helpen. Het is echt niet zo zwaar en je helpt jezelf en anderen er mee." Visser doet ook een oproep aan iedereen die iets van tijd over heeft: "Of je nu 20 jaar oud bent, of net zo oud als ik. Als je een paar uur in de week over hebt en iets goeds wil doen, wordt dan hier chauffeur en je maakt zoveel mensen er zo gelukkig mee!", aldus Visser.