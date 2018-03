Siberische wind 'blaast' zeldzame vogel naar Goeree-Overflakkee

De gevoelstemperatuur is woensdag zó ver onder het vriespunt gedaald, dat zelfs de Witkopgors uit Siberië zich hier prima thuisvoelt. Vogelspotters vanuit het hele land verzamelden zich in Goedereede op Goeree-Overflakkee.

Het beestje is nergens anders in Nederland te zien, want het hoort hier helemaal niet. "Hij is dus behoorlijk verdwaald. Waarschijnlijk is hij door de sterke oostenwind hiernaartoe gevlogen", zegt een van de vogelaars.

Zondag werd het vogeltje voor het eerst gezien. Veel spotters zagen na de melding hun kans schoon en probeerden het beestje vast te leggen op camera. "Voor de meesten van ons is het de eerste keer dat wij deze soort te zien krijgen", laat een andere vogelspotter weten. "Ik hoop dat hij nog lang blijft zitten, dan kan heel Nederland komen kijken en genieten."

Voedsel genoeg

Waarom de Witkopgors Goedereede heeft uitgekozen kunnen de vogelaars niet zeggen. “Er zal hier op het land genoeg eten voor hem zijn, zaden en insecten. En vindt hij geen voedsel meer, dan trekt hij verder.”

Ook boswachter Thomas van der Es noemt het bijzonder dat het vogeltje hier is. Hij weet te vertellen dat het nog maar de tweede Witkopgors in Zuid-Holland ooit is.