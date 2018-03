Bewoners Wielewaal zijn vandalisme en branden zat

Bewoners in de Wielewaal in Rotterdam maken zich grote zorgen over het toenemende aantal branden in hun wijk. Dit jaar was het al vijf keer raak. En ook vorig jaar waren er meerdere branden.

"We voelen ons erg angstig", zegt Wil de Ben, voorzitter van de Unie Van en Voor de Wielewaalers op Radio Rijnmond. "Het is heel naar omdat de leefbaarheid op een ongelofelijke wijze wordt aangetast. Tijdens Oud & Nieuw was er ook brand in het buurthuis. Dat is de kern, het hart van de wijk."

Woningcorporatie Woonstad begon jaren geleden met het leeghalen van de woningen en gedeeltelijke sloop. Het was de bedoeling dat er snel nieuwbouw zou komen, maar de plannenmakerij gaat allemaal erg traag.

De bewoners zien ook wel in dat de oude, vaak slecht geïsoleerde huizen aan vervanging toe zijn. Maar ze willen meepraten over de nieuwbouwplannen. De rechter gaf de bewoners onlangs gelijk. Woonstad moet met de bewoners gaan overleggen om tot een compromis te komen.

Van de ooit zo levendige buurt is inmiddels weinig meer over. De Wielewaal telt nu nog ruim tweehonderd huishoudens. De Ben hoopt dat de gemeente ingrijpt om voor de belangen van de bewoners op te komen. "We hebben de wethouder opgeroepen om een bemiddelaar aan te stellen om de partijen bij elkaar te brengen."

Veel hoop op een goede afloop heeft De Ben niet: "Er is weinig of geen overleg over de wijze waarop het aangepakt moet worden. Je voelt dat je in de Wielewaal eigenlijk niet meer meetelt. En dat is een hele kwalijke zaak."

Woningcorporatie Woonstad zegt op de hoogte te zijn van de problemen met de slooppanden en deelt de zorgen van de bewoners. Extra maatregelen worden niet genomen. “Bewoners kunnen ons bellen als ze problemen constateren,” zegt een woordvoerder.