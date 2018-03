Deel dit artikel:











'Gio' over behalen bekerfinale met Feyenoord: 'Finale zegt nog niks' ANP- Dennis Wielders

Feyenoord plaatste zich woensdagavond voor de KNVB Bekerfinale. Willem II werd in een koude Kuip met 3-0 verslagen. Giovanni van Bronckhorst wist na afloop hoe belangrijk deze overwinning was. "Deze wedstrijd moesten we winnen."

De ontlading was minder dan twee jaar terug, toen Feyenoord ook de finale haalde. "Ik denk dat het vandaag ook iets kouder was", begint Van Bronckhorst met een lach tegenover RTV Rijnmond. "We hebben ons doel nog niet bereikt. Ons doel is om de beker te winnen. Zeker in de fase dat je al drie prijzen hebt gepakt, zegt een finaleplek nog niks. Ik heb de jongens dan ook verteld dat we nu een heel mooie kans hebben om de beker te winnen." Kijk hierboven het interview met Giovanni van Bronckhorst waarin hij ook ingaat op de rest van de competitie en de keuzes die hij heeft gemaakt.