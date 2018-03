Problemen op de wegen door de vorst

De vorst heeft behoorlijk wat gevolgen voor de wegen in de regio deze donderdagochtend. "Houd de verkeersinformatie goed in de gaten. Met deze vorst kunnen we natuurlijk nog meer problemen verwachten", zegt Michel de Vos van Rijkswaterstaat op Radio Rijnmond.

Net voor de Van Brienenoordbrug (A16) van zuid naar noord zijn op de parallelbaan twee rijstroken dicht. Het asfalt is aangetast door de vorst. De Vos: "Het is geen groot gat, maar heeft wel grote gevolgen."

De bovenlaag van het asfalt wordt nu verwijderd. Daarna mag er op de onderlaag gereden worden, zegt Rijkswaterstaat. Doordat de weg hobbelig is, is de maximumsnelheid tot aan de volledige reparatie 70 kilometer per uur.

Er wordt verwacht dat de weg rond 12:00 uur weer vrij is.

In de nacht van donderdag op vrijdag of in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de weg gerepareerd. De Vos: "Als het te koud is, pakt het asfalt niet. We hebben de juiste temperatuur nodig."

De parallelbuis van de Drechttunnel (A16) was van zuid naar noord deels dicht. Door de ijsvorming was het te glad om te rijden. De tunnel bij Dordt is inmiddels weer open.

Waterleiding gebroken boven de A12

De problemen waren het grootst voor de mensen die vanuit onze regio naar Den Haag moesten. De A12 was tussen het Prins Clausplein en het Malieveld in beide richtingen dicht door de ijsvorming. Er was een waterleiding gesprongen in een van de gebouwen boven de snelweg. Het water stroomde naar beneden en er hingen ijspegels aan het gebouw.

De Vos gaaf aan hoe er aan de weg werd gewerkt. "Er wordt heet water geïnjecteerd in het wegdek en daarna weer geabsorbeerd." De VID verwacht dat de weg rond 12:00 uur weer vrij is. Tot die tijd is er een omleiding ingesteld.

Inmiddels is de weg weer vrij.