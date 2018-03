Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij Rotterdam Foto: archief

Aan de Vredenoordkade in Kralingen-Crooswijk in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij zou geraakt zijn in zijn arm.

De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het politieonderzoek naar de schietpartij is nog aan de gang.