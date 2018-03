Deel dit artikel:











Laagste waterstand in vijftig jaar in regio verwacht Foto: archief

De harde oostenwind in onze regio zorgt donderdag voor extreem lage waterstanden. Volgens Rijkswaterstaat wordt in Rotterdam een waterstand verwacht van ruim 1,5 meter onder NAP. Dat is de laagste waterstand in meer dan vijftig jaar.

De haringvlietsluizen zijn tot en met zondag dicht om het rivierwater binnen te houden. Anders zou de scheepvaart in problemen komen. Tekst gaat verder onder de tweets.



De lage waterstanden zijn opvallend, omdat vorige maand nog twee keer sprake was van heel hoog water. Toen stond het water ruim 4 meter hoger.