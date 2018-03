Drechtsteden onbereikbaar door computerstoring

Gemeenten in de Drechtsteden kampen donderdag met een grote computerstoring. Er kan bijna niet gebeld worden en ook afspraken kunnen niet worden gemaakt.

De getroffen gemeenten zijn Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam. Ook de omgevingsdienst en de sociale dienst zijn getroffen.

Volgens een woordvoerder liggen alle onlinediensten eruit. "De socialmediakanalen, chatfunctie en wijklijn zijn bijvoorbeeld niet bruikbaar."

Sommige gemeenten hebben het gemeentehuis gesloten. Andere zijn open, maar daar is de dienstverlening beperkt, zegt de woordvoerder.

Koeling

De storing is ontstaan nadat de koeling van het gezamenlijke computersysteem was uitgevallen. De systemen worden momenteel weer opgestart, maar het duurt even voordat alles weer werkt, zegt het Service Centrum Drechtsteden.

De verwachting is dat de problemen rond 16:00 uur zijn verholpen.