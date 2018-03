Nog geen duidelijkheid over kaartverkoop bekerfinale AZ-Feyenoord

Hoe en wanneer de kaarten voor de finale om de KNVB-beker tussen AZ en Feyenoord verkocht gaan worden is op dit moment nog niet bekend. Feyenoord is na de 3-0 winst op Willem II intern aan de slag gegaan en zal volgende week meer duidelijkheid geven.

Wat wel bekend is, is dat de Kuip op 22 april wordt verdeeld tussen Feyenoord, AZ, de voetbalbond en nog een aantal partijen. Twee jaar geleden, toen Feyenoord de eindstrijd speelde tegen FC Utrecht, betekende dat dat beide clubs de beschikking kregen over 17.500 kaarten. Feyenoord koos er toen voor die kaarten per loting aan de man te brengen.

Met 17.500 kaarten voor Feyenoord en hetzelfde aantal van AZ is de Kuip voor 75% gevuld. De overige 25% is als volgt verdeeld: 10% Supportersacties, 7% KNVB, 5% Vrijwilligersacties, 3% Stadion Feijenoord.

Feyenoord speelt op 22 april in het uittenue, maar mag gewoon gebruik maken van de kleedkamer die het altijd heeft in De Kuip. Ook zullen de supporters van Feyenoord gewoon hoofdzakelijk de beschikking gaan krijgen over de kaarten op de gele zijde.