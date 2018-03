Bijna 100 Rotterdamse ambtenaren ontslagen voor stelen, fraude en ongepast gedrag

De gemeente Rotterdam heeft tussen 2012 en 2016 meer dan negentig ambtenaren ontslagen omdat ze de integriteitsregels overtraden. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van NRC.

De krant vroeg bij de 25 grootste Nederlandse gemeenten integriteitsonderzoeken op. Daaruit blijkt niet alleen dat Rotterdam de meeste onderzoeken uitvoert, maar ook dat de stad het strengst is.

Paar duizend meldingen



De 25 gemeenten onderzochten tussen 2012 en 2016 meer dan 1900 meldingen. In 1089 gevallen (57 procent) is een overtreding vastgesteld. In de andere gevallen overtraden ambtenaren geen integriteitsregels of is de uitkomst van het onderzoek onbekend.

De onderzochte schendingen gaan overal over fraude, zoals gesjoemel met declaraties. Ook komt het volgens NRC vaak voor dat ambtenaren geld of goederen achteroverdrukken.

Andere onderzoeken gingen over misbruik van gemeentelijke middelen, ongepast gedrag op de werkvloer en belangenverstrengeling.

Rotterdam



Rotterdam gaat aan kop met 691 integriteitsonderzoeken en 95 ambtenaren die zogenoemd strafontslag kregen. Dat staat gelijk aan ontslag op staande voet. In twintig gevallen ging het om een voorwaardelijk ontslag.

In Amsterdam ging het om 505 onderzoeken en kregen 48 ambtenaren onvoorwaardelijk strafontslag. De hoofdstad staat daarmee op de tweede plek. Den Haag staat derde met 120 onderzoeken en twintig strafontslagen, waarvan één voorwaardelijk.

Rotterdam en Amsterdam zijn de enige gemeenten die een eigen integriteitsbureau hebben. Een woordvoerder zegt tegen de krant dat dat een van de oorzaken is voor het hoge aantal meldingen: schendingen melden wordt makkelijker en laagdrempeliger.

Waterfront



Een van de grootste en duurste Rotterdamse integriteitsonderzoeken was die naar de miljoenenfraude rond het pand van het voormalig poppodium Waterfront . Dat onderzoek kostte bijna 700 duizend euro.

De huurders van het pand lichtte de gemeente voor 8 miljoen euro op door onder meer facturen te sturen voor verbouwingen die nooit hadden plaatsgevonden. Ambtenaren zagen dat door de vingers.