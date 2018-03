Bureau Rijnmond: nog veel vragen na dood Orlando

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond besteedt donderdag onder andere aandacht aan de omgekomen Orlando Boldewijn en twee overvallen in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Een spraakmakende zaak van deze week is de vermissing van Orlando en de trieste afloop daarvan. Orlando's lichaam werd afgelopen maandag gevonden in het water aan de Böttgerwater in Den Haag-Ypenburg. Het onderzoeksteam heeft een aantal vragen.

Overvallen



Deze week ook aandacht voor een aantal nieuwe zaken, waaronder een overval op een bakkerij aan de Asterlo in Rotterdam. Deze bakkerij werd op 23 januari overvallen door twee mannen, terwijl er kinderen in de zaak waren.

Er zijn beelden van de verdachten. Omdat de Harkulo op een steenworp afstand ligt, vragen wij nogmaals de aandacht voor een overval die daar op 1 januari plaatsvond. Toen was een slijterij het doelwit.

Diefstal tas en inbraak



Ook zijn er beelden van een 'dame' die de tas steelt van een 86-jarige vrouw. Dit gebeurde op de Binnenban in Hoogvliet.