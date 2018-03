Man overvalt gezondheidscentrum in Schiedam

Een man heeft donderdagmiddag het Medisch Centrum Schiedam overvallen. Hij kwam rond 13:10 uur binnen en bedreigde aanwezigen met een vuurwapen.

In het pand op de Westerkade zitten onder meer een apotheek en een huisartsenpraktijk. Het is onbekend waar hij precies naar binnen is gestapt en of er op dat moment ook patiënten waren.

"Het gaat om een junkachtig type", zegt een politiewoordvoerder. Volgens hem heeft de man iets meegenomen en heeft hij daarna de benen genomen. Wat hij heeft gestolen, is onbekend.