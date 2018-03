Deel dit artikel:











Winterpret in de regio: schaatsen! IJsbaan Puttershoek

Het is nog steeds ijzig koud in onze regio. Donderdag en vrijdag zijn naar verwachting de laatste ijsdagen in het Rijnmondgebied. Veel mensen nemen het er donderdag daarom ook flink van. We hebben de leukste foto's en video's van de ijspret verzameld.

In Maassluis werd er geschaatst op de Noordvliet.

Ook in Alblasserwaard werden de schaatsen ondergebonden.

Bij Excelsior staan de mannen gewoon op het veld.

Tientallen schaatsers op de ijsbaan in Alblasserdam.

De schaatsbaan in Puttershoek ligt er mooi bij.

Ook in Rotterdam-Nesselande kan er geschaatst worden.