Welke schipper of visser heeft Orlando nog gezien? De herdenkingsplek voor Orlando Boldewijn op zijn school, Wolfert van Borsselen

De politie zoekt naar mensen die op of rond het water in Den Haag zijn geweest waar maandag het lichaam van Orlando Boldewijn is gevonden. Het gaat om het water langs de straat Böttgerwater in de wijk Ypenburg.

De politie heeft op de wal al een buurtonderzoek gehouden. Maar nu zoeken de rechercheurs nog naar schippers en vissers die op of om het water actief waren. Mogelijk hebben zij iets gezien wat kan helpen om erachter te komen wat er met Orlando is gebeurd. Week vermist

Het lichaam van de 17-jarige Rotterdammer werd Het lichaam van de 17-jarige Rotterdammer werd maandag gevonden nadat hij meer dan een week vermist was geweest. Voordat hij verdween was hij op twee dates geweest. De laatste date was met een man in Den Haag, die de tiener afzette in Ypenburg. Duikers gingen op die plek het water in en haalde het lichaam van Boldewijn boven. Wat er precies gebeurd is met de Rotterdammer, is nog onbekend. De politie heeft ook nog niet bekendgemaakt wat zijn doodsoorzaak is.