Forse afname van criminaliteit

De criminaliteit is de afgelopen vijf jaar fors afgenomen. In onze regio daalde het aantal gevallen van gewelds- en vermogensdelicten met 20 tot 25 procent, blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Oud-Beijerland en Sliedrecht voeren de lijst aan met afname van meer dan 40 procent.

Voor politiechef Frank Paauw van de Politie Eenheid Rotterdam is de forse afname geen verrassing. Hij ziet al sinds 2012 de cijfers in de regio dalen. "Ons wordt vaak verweten dat deze afname kunstmatig zou zijn, omdat wij minder aangiften op willen nemen of bureaus sluiten. Maar het CBS meet niet alleen de aangifte, ook of mensen slachtoffer zijn geweest."

De Veiligheidsmonitor doet onderzoek met een steekproef van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder. In het onderzoek is aan ongeveer 150.000 mensen gevraagd naar gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten waarvan ze het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden. Dat geldt ook voor zaken waarvan geen melding of aangifte is gedaan bij de politie.

Ondanks de afname van criminaliteit, voelen mensen zich volgens Paauw op straat niet veiliger. "We moeten ons op de cijfers alleen niet blind staren. Waar worden mensen in de straat onrustig van? Dat is toch de ondermijning, terreurdreiging en polarisatie. Hierdoor kunnen mensen een subjectieve beleving van onveiligheid hebben."

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt verder dat mensen in Den Haag het vaakst verdacht zijn van een misdrijf. De onderzoekers hebben gekeken hoeveel verdachten er zijn op tienduizend inwoners. Den Haag staat op één, Rotterdam volgt op twee.

Gemiddeld zijn 168 mensen op de tienduizend Rotterdammers wel eens verdachte van een misdrijf. Net buiten de top-10 vallen Dordrecht en Schiedam.