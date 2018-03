Vrienden zamelen geld in voor uitvaart Orlando

Vrienden van de dood gevonden Orlando Boldewijn zijn online geld aan het ophalen voor zijn begrafenis. Ze willen 33 duizend euro inzamelen. Donderdagmiddag was al een derde van het bedrag binnen.

De initiatiefnemers schrijven op internet dat ze van het geld niet alleen een mooi afscheid willen organiseren, maar ook een grafsteen willen kopen voor op een mooie locatie in Rotterdam.

Afscheid in stijl

"Wij hielden allen ontzettend veel van hem en willen hem datgeen geven wat hij verdient, het beste afscheid ooit. We willen dat graag doen op zijn manier en in zijn stijl", schrijven de vrienden.

Zij willen tijdens de begrafenis veel bloemen neerzetten, duizend gele ballonnen oplaten, Orlando een kist geven die bij hem past en hem met een mooie auto naar zijn laatste rustplaats brengen.

Na afloop willen ze naar een mooie locatie in Rotterdam om zijn leven te vieren en een passend feest te geven voor iedereen die hem kende.

Vermissing

De 17-jarige scholier van het Wolfert van Borselen Tweetalig werd maandag dood gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was al een week vermist. Over de doodsoorzaak kan de politie nog niets zeggen.