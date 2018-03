Brandweer: heel hoog risico op natuurbranden in de regio

De brandweer heeft code oranje afgekondigd in verband met brandgevaar in natuurgebieden. Door de harde wind en de droogte ontstaat makkelijk brand.

Eerder deze week was het nog raak in Hoek van Holland. Daar stond een stuk duin van 24 bij 50 meter in brand. In het Brabantse Deurne ging een natuurgebied van veertig voetbalvelden groot in vlammen op.

"We hebben binnen Nederland een aantal kleurcodes, die variëren van groen tot rood", zegt Jan Tuns, duinbrandexpert bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.



"Bij groen is de kans op een onbeheersbare natuurbrand het kleinst en bij rood vanzelfsprekend het grootst. Momenteel zitten we in de regio Rotterdam-Rijnmond op code oranje."

Tuns roept op tot extra alertheid: "Mensen, wees voorzichtig als u natuurgebieden bezoekt. Geen open vuur en liever niet roken. Parkeer niet op gras maar op bestrating, want ook een hete uitlaat kan zomaar een ontstekingsbron zijn."