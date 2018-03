Chinese nepeuro's opgedoken in Maassluis

In Maassluis wordt gestrooid met nepgeld. Daar zijn enkele honderden eurobiljetten met duidelijke rode Aziatische tekens opgedoken. Het geld is afkomstig uit China, de politie noemt het monopoliegeld.

Het briefgeld is voor een habbekrats te koop op Alibaba, de Chinese bol.com. Op de biljetten staat in het Chinees wat de waarde is en dat het geld niet in omloop mag worden gebracht.

De politie zegt dat het geld overduidelijk nep is en spreekt van monopoliegeld.