Evides verplaatst enorme waterleidingen bij Dordrecht

De A16 bij Dordrecht wordt komend najaar verbreed. Om daar ruimte voor te maken, worden de twee grootste drinkwaterleidingen van waterleidingbedrijf Evides 25 meter verplaatst.

De leidingen liggen ter hoogte van de oprit naar de N3. En zorgen voor de doorstroom van het water naar onder andere de Beereplaat en Rotterdam-Kralingen.

Om te zorgen dat daar ook gewoon gedoucht en koffie gedronken kan worden zijn er omleidingen aangelegd. De grootste van de twee buizen is op dit moment buiten bedrijf.

Door de kleinere buis wordt daarom de maximale hoeveelheid van 7000 kubieke meter water gepompt en op de Beereplaat wordt het water aangevuld vanuit de Oude Maas.

Normaal gesproken wordt er zo'n 13-duizend kubieke meter water per uur doorgepompt. Dat betekent dat de volledige inhoud van een Olympische zwembad er in een kwartier doorheen gaat.

Bevroren leidingen

Ondanks de vorst gaat het werk van projectleider Ed Holierhoek gewoon door. Half februari zijn ze na jaren voorbereiden gestart met de echte werkzaamheden en in april moet het rond zijn.

"Zolang het kan gaan we door. Het beperkt wel de productie en we nemen vaker pauze. We wegen steeds af of we nog wel kunnen werken Als het echt niet meer gaat dan stoppen we er mee."

Voorzorgsmaatregelen worden er ook genomen. Er kan aan het eind van de dag niets open blijven liggen, want dan is alles zo dichtgevroren.