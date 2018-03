Hier kun je buiten schaatsen in de regio!

Verschillende ijsbanen in het Rijnmondgebied zijn donderdag en vrijdag geopend. Waarschijnlijk zijn dit ook de laatste dagen waarop er deze winter geschaatst kan worden in onze regio. Wij hebben een overzicht gemaakt van de geopende banen.

Nu open

De Kees Verkerkbaan in PuttershoekIJsclub A.Y.C in AlblasserdamIJsclub Oud-AlblasIJsclub ZevenhuizenIJsclub in HeerjansdamIJsbaan Maassluis WestTennispark van Vliet in SchiedamSpeeltuin De Torteltuin in RotterdamIJsclub Nooitgedacht Oudenhoorn

Waarschijnlijk vrijdag open

IJsclub in PiershilIJsclub de Molenhoek in Kinderdijk

Nog niet bekend

Stichting Poortugaalse IJsclub

De kwaliteit van de ijsbanen wordt continu in de gaten gehouden door de ijsclubs. Zij kunnen de baan ook weer sluiten, dus houd de berichten van de ijsclubs in de gaten. En natuurlijk ook die van RTV Rijnmond weerman Ed Aldus.