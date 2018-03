Rotterdam mobiliseert duizend stemmentellers in Ahoy

Rotterdam gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de stemmen anders tellen. Er wordt op de verkiezingsavond zelf alleen per partij geteld. De volgende dag op 22 maart wordt er door anderen geteld hoeveel stemmen elke kandidaat heeft gekregen.

"Het is strak georganiseerd", zegt Hestia Reukema, directeur verkiezingen in Rotterdam. "Er staan hier in Ahoy dan tachtig tafeltjes met aan elke tafel zes personen. We hebben dan zo'n duizend mensen tot onze beschikking om op lijst- en kandidaatniveau te gaan tellen."

Minder fouten

De nieuwe manier van tellen is een proef in 22 gemeenten. Door de telling op te knippen, moet de voorlopige verkiezingsuitslag sneller bekend zijn en zouden er minder fouten gemaakt worden.

"We gaan tot diep in de nacht tellen. Dat doen we dan op lijstniveau met een voorlopige uitslag op woensdagavond al voor de gemeenteraad. Maar de volgende dag gaan we op kandidaatniveau accuraat tellen voor het vaststellen van de definitieve uitslag van zowel de gemeenteraad als de gebiedscommissies en de wijkraden", aldus Reukema.

Hertelling

De manier van tellen in Rotterdam is niet helemaal nieuw. In 2010 gingen zo'n duizend ambtenaren aan de slag om de stemmen van de toenmalige gemeenteraadsverkiezingen te hertellen. Dat was nodig omdat het verschil na de eerste telling tussen Leefbaar Rotterdam en de PvdA slechts 651 stemmen was.

De handmatige hertelling in sportcentrum Woudestein leverde ruim honderd stemmen verschil op in het voordeel van de PvdA. Voor de zetelverdeling maakte het overigens niets uit.

In de rest van Nederland wordt tijdens de komende verkiezingen nog op de oude manier geteld. Op 21 maart telt elk stembureau de stemmen voor elke partij en kandidaat, waarna de uitslag volgt.