In Rotterdam-Overschie heeft een man met een mes een zonnestudio overvallen. De overvaller werd niet lang na de overval opgepakt.

Rond 19:00 uur kwam de man de zonnestudio aan de 2e Hogenbanweg binnen en bedreigde het personeel. Na de overval vertrok de man in de richting van de Spaanse Polder.

Of er bij de overval buit is gemaakt is niet bekend. De overvaller is aangehouden.