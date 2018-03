Lijsttrekkersdebat Barendrecht: microunits oplossing voor jongerenhuisvesting?

Alle partijen in Barendrecht zijn het erover eens: er moet meer gedaan worden om woonruimte te vinden voor jongeren. Om te voorkomen dat jongeren noodgedwongen naar Rotterdam moeten uitwijken.

Maar hoe dan precies? Daar verschillenden de meningen sterk over donderdagavond tijdens het verkiezingsdebat van Radio Rijnmond en de lokale omroep Exxact in Barendrecht.

Betaalbare woningen

Reshma Roopram van de PvdA: "Huurwoningen tot duizend euro zijn er gewoon niet in Barendrecht. En dat is heel erg jammer, want veel gezinnen willen ook dat hun kinderen in Barendrecht blijven wonen en die kinderen willen dat ook. Meestal hebben senioren voorrang. Waar blijft die huisvesting voor jongeren?"

Collegepartij Echt voor Barendrecht kwam vier jaar geleden met stip binnen in de lokale Barendrechtse politiek. De partij won 9 van de 29 zetels en pakte gelijk allerlei problemen aan, met wisselend succes: "Het is al van langere tijd dat jongeren vertrekken, maar we hebben ook een aantal proeven gedaan met creatieve huisvesting de afgelopen vier jaar", zegt Lennart van der Linden van de partij.

"We hebben aan de Talmaweg geëxperimenteerd en zijn bij het station bezig met het transformeren van een kantoor naar micro-units. En die zijn ook interessant voor jongeren hopen we."

Maar volgens Leendert Mijnders van collegepartij SGP/ChristenUnie is dat niet de oplossing: "We zitten niet te wachten op studentenkamers in Barendrecht, maar juist op betaalbare eengezinswoningen voor starters. De laatste grond in Barendrecht moeten we daarvoor inzetten."

Op kamers

"Microwoningen zijn gewoon kamers met gezamenlijke douches en meer is het gewoon niet", vult Roopram aan. "Wat je wilt is dat er goede appartementen komen die betaalbaar zijn. Koopwoningen tot 200 duizend euro zijn er gewoon niet."

D66 ziet tot slot wel iets in gemengd wonen van jongeren en ouderen. "We krijgen op de Botte locatie nu een aantal woningen", zegt Marcel van Prehn. "Levensbestendige woningen, maar ook woningen speciaal voor jongeren. Het zijn er heel weinig, maar het is een goed begin."

Radio Rijnmond komt vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Donderdag was presentator Ruud de Boer te gast in Barendrecht Ook de lokale omroep Exxact zond het debat uit.