Branche pakt malafide geldwisselkantoren aan

Inval in een geldwisselkantoor in oktober

Geldwisselkantoren in Rotterdam gaan beter letten op rotte appels in de branche. De sector weert ondernemers die betrapt zijn op criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld, het mogelijk maken van illegaal gokken en het illegaal verkopen van drank.

Aanleiding is een politieactie vorig jaar toen bij invallen in wisselkantoren op Zuid tal van problemen werden geconstateerd. De gemeente sloot twee geldwisselkantoren.

Vorige week hebben de gemeente Rotterdam en de branche afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb.



"Als overheid treden we hard op tegen ondermijning, het is goed dat de branche zelf ook haar verantwoordelijkheid neemt. Het waardevolle systeem voor geldtransacties in onze internationale stad mag niet misbruikt worden door criminelen", aldus de burgemeester van Rotterdam.