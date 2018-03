EUR heeft beste faculteit sociale wetenschappen

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de beste faculteit sociale wetenschappen van Nederland. Dat blijkt uit de QS World University Ranking per Vakgebied, de lijst van meest toonaangevende universiteiten.

Wereldwijd staat sociale wetenschappen van de EUR op de 51ste plaats. Ook Accounting and Finance en Business and Management in Rotterdam scoren goed in de lijst .

Het Britse bedrijf Quacquarelli Symonds beoordeelt jaarlijks ongeveer negenhonderd universiteiten wereldwijd, onder meer op academische reputatie, de reputatie bij werkgevers en het aantal keren dat wetenschappers worden geciteerd in toonaangevende bladen.

Naast de nu gepubliceerde ranglijst per vakgebied is er ook de algemene wereldranglijst van universiteiten. Die maakt de organisatie ieder jaar in juni bekend. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zakte toen een paar plekken van 144 naar 147.