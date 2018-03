Museumnacht010: Het Schaakstukkenmuseum

Ivanka tekent tijdens de stille uren in het museum

Het zit er weer aan te komen: cultuur snuiven voor avondmensen. Rotterdamse musea openen zaterdag van 20:00 uur tot 01:00 uur hun deuren voor publiek ter ere van de Museumnacht010.

De alom bekende musea als het Boijmans, Maritiem en Scheepvaart zijn deze nacht open. Maar er zijn ook wat minder bekende plekjes die te bewonderen tijdens de Museumnacht. Zoals het Schaakstukkenmuseum.

Het schaakparadijs is bij elkaar gesprokkeld door Ridder Dijkshoorn. In de loop der jaren is zijn collectie zo groot geworden dat hij er wel een museum mee kon openen. En zo geschiedde.

Om de boel te kunnen bekostigen werkt Dijkshoorn hard. Niet in het museum, maar als psychiater. In het museum staat kunstenares Ivanka Kovacs, iemand die zelf eigenlijk niet zoveel met schaken heeft.

"Ik heb ooit meegedaan aan een wedstrijd waarbij je je eigen schaakspel- en bord moest ontwerpen", vertelt Kovacs over hoe zij en Dijkshoorn elkaar kennen. "Hij vroeg of ik een zomer in het museum wilde werken, en toen ben ik gebleven."

Tijdens de Museumnacht treedt er een bandje op en kun je er schaken met het levensgrote Rotterdam-schaakspel achter het museum.