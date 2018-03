Dertig kinderen schitteren dit weekend in Rotterdamse Schouwburg

Spelen met professionele acteurs, dansers en zangers. Dit weekend komt die droom uit voor dertig kinderen in Rotterdam. Ze staan in een van de voorstellingen van Beauty en het Beest van het Rotterdamse gezelschap Maastheater en dans.

De voorstelling is een bewerking van het bekende Disney-verhaal, waarbij elke avond steeds 10 kinderen samen met 8 acteurs en 8 zangers op de planken staan in de Schouwburg. "Ik heb nog geen kind meegemaakt dat het applaus uit de zaal na afloop niet leuk vond", zegt coördinator Sara Giampaolo.

De voorstelling wordt gespeeld met verschillende kindergezelschappen in theaters in het hele land. In sommige steden wordt het stuk meerdere avonden gespeeld. In Rotterdam is dat vrijdag, zaterdag en zondag. Elke avond is er een andere cast.

De 14-jarige Ayleen Nieuwenhuizen heeft er in ieder geval zin in: "Sowieso dat ik de kans heb gekregen om hier een jaar aan mee te werken vind ik best wel gaaf". Ayleen speelt een 'rooskind' dat blaadjes uit een bloem trekt als het beest sterft.

De kinderen staan in het stuk symbool voor de jonge versies van Beauty en het Beest. "Wanneer het beest dus opkomt is daar ook een jong beestje", zegt Giampaolo. Het stuk gaat heel erg over opgroeien en daarom vond de regisseur het leuk om kinderen erbij te betrekken.

"In het stuk helpen de kinderen de volwassenen als die er niet meer uit komen", zegt Sara Giampaolo. "Als het beest niet meer weet wat ie met Beauty aan moet dan is er een kind dat hem een roos komt geven die hij dan weer aan Beauty kan geven, zodat het verhaal weer verder kan."

De kinderen zien hun professionele medespelers pas de middag voorafgaand aan de voorstelling. Dan is er een generale repetitie, waarna de voorstelling volgt. Vooraf zijn de kinderen enkele keren bij elkaar gekomen voor repetities.

De 11-jarige Damian Velraeds vond die repetities wel apart. "We moesten oefenen zonder decor, maar je moest ook steeds tussen de bomen door lopen of achter een boom verschuilen, terwijl die er niet waren."

Wie weet is deze voorstelling wel het begin van een mooie acteercarriere voor enkele van deze kinderen. Als het aan Ayleen Nieuwenhuizen ligt wel: "Ik wil dit al van jongs af aan". Damian was er niet eerder mee bezig, maar het lijkt hem wel leuk om later acteur te worden.

Het applaus na afloop is voor veel kinderen wel een bijzondere ervaring "Het leuke is dat ze dan na afloop van het toneel af komen en dat er echt kids zijn die zeggen: "Wow, ik voel me een soort Beyonce", zegt Sara Giampaolo. "Ik heb nog niemand gehad die het niet leuk vond."