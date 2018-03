Rotterdamse dj heeft duizend euro over voor zijn gestolen muziek

Twee tassen van dj Freddy Moreira zijn woensdagavond tijdens de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Willem II uit zijn auto gestolen. Daarin zat onder andere zijn laptop, harde schijf en een usb-stick.

Op Instagram laat de dj weten dat hij de eerste best kan missen, maar op de harde schijf en usb staat zijn levenswerk. De muziek die hij de afgelopen 12 jaar heeft gemaakt.

"Voor die laptop kan je een leuk bedrag krijgen en dan heb je jouw brood verdiend. Maar aan die usb en hard drive heb je niks. Maar dat is wel mijn brood."

Kort nadat hij de inbraak op een parkeerplaats aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam ontdekt had, zette de dj een eerste video online, waarin hij een radeloze oproep doet aan de dief.

"Die laptop? I don't care, maar alsjeblieft mijn usb. Mail me, app me, bel me. Ik doe geen aangifte, maar als je het hebt ik wil het graag terug."

In een tweede video die vlak na de eerste gepost is, belooft dj Freddy Moreira de dief duizend euro cash als die zijn werk teruggeeft.

De spullen kunnen anoniem op een adres in Rotterdam-Feijenoord worden achtergelaten.