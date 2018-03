Deel dit artikel:











Rotterdams cultuurdebat: 'Waarom bereiken we 70 procent niet?'

In de Rotterdamse Schouwburg debatteerden donderdagavond twaalf Rotterdamse politici over cultuur. Over een paar dingen waren ze het eens: cultuur is belangrijk voor de stad en het aanbod moet diverser. "Waarom bereiken we 70 procent van de inwoners niet?", vroeg Bart-Joost van Rij van Leefbaar Rotterdam.

Van Rij debatteerde met Nourdin El Ouali van Nida over de vraag wie de 'gewone Rotterdammer' is. "Ik geloof niet dat ik de gewone Rotterdammer zie", zei van Rij. "Ik hoor daar zelf ook niet bij, want ik ben wit, hoog opgeleid en opgevoed met cultuur." Ook El Ouali wil dat meer mensen met cultuur in aanraking komen, maar het aanbod moet volgens hem bovenal diverser. "We moeten geen tegenstellingen maken tussen gewone Rotterdammers en elite. We moeten verbinding leggen tussen de snelle en langzame stad." Eerder op de avond kruisten Vincent Karremans van de VVD en Judith Bokhove van GroenLinks de degens over welke ruimte cultuur in de stad moet krijgen. Volgens Karremans moeten grote culturele instellingen grotendeels zelf hun broek ophouden. "Kleine kunstenaars moeten we ondersteunen, maar bij iconen als IFFR en Boymans moeten we ook kijken hoe zij geld kunnen verdienen, zonder van de overheid afhankelijk te zijn." Bokhove reageerde fel: "Dit is economisme ten top. Jij rekent deze cultuur alleen maar af op het rendement. We moeten naast de kunstenaars gaan staan en ervoor zorgen dat ze fatsoenlijk kunnen leven." Stadsfonds

Jos Verveen van Stadsinitiatief Rotterdam kreeg de handen op elkaar met een zogenoemd Stadsfonds van 35 miljoen per jaar. Daarmee wil hij culturele initiatieven uit de stad ondersteunen. Jos Verveen van Stadsinitiatief Rotterdam kreeg de handen op elkaar met een zogenoemd Stadsfonds van 35 miljoen per jaar. Daarmee wil hij culturele initiatieven uit de stad ondersteunen. Aan het einde van de avond maakte El Ouali van Nida een statement. "Al deze partijen zeggen nu dat ze kunst en cultuur zo belangrijk vinden, maar ik moet nog maar zien wat daarvan over is na de verkiezingen."