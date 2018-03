Laatste kans om te schaatsen in de regio

Het is bijna over en uit met de ijspret. Volgens weerman Ed Aldus ligt de temperatuur vrijdag nog rond het vriespunt, maar zaterdag zet de dooi in en wordt het 5 graden boven nul. Zondag wordt het zelfs +9 graden.

Mensen die nog willen schaatsen op natuurijs, moeten dat daarom vandaag doen. Hoewel de temperatuur rond de 0 nul graden ligt, voelt het veel kouder. De gevoelstemperatuur lag om 06:00 uur rond de -15 graden.

In de regio zijn ook weer meerdere ijsbanen open. De volgende gaan vooralsnog vandaag open:

• IJsclub A.Y.C in Alblasserdam

• IJsclub Oud-Alblas

• IJsclub in Heerjansdam

• Tennispark van Vliet in Schiedam

• IJsclub in Piershil

• De Kees Verkerkbaan in Puttershoek

• IJsclub Wilhelmina in Ottoland

• IJsbaan Middelharnis

• De 's-Gravendeelse ijsclub

• IJsclub Vooruitgang in Zuidland