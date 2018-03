Deel dit artikel:











Nederland zet vijftig Albanezen uit met speciale vlucht Foto: Marten van Dijl (ANP)

Vijftig Albanezen zijn donderdag vanaf Rotterdam The Hague Airport met een overheidsvlucht naar hun thuisland gebracht. Ze verbleven illegaal in Nederland en zaten in vreemdelingenbewaring.

Normaal gesproken worden migranten niet via Rotterdam met een overheidsvlucht uitgezet. Dit keer was dat wel het geval, omdat er geen lijnvluchten zijn naar de Albanese hoofdstad Tirana. De illegalen zijn overgedragen aan Albanese begeleiders. De Albanezen die eerder deze week zijn opgepakt in Hoek van Holland zaten ook op de vlucht vanuit Rotterdam. In de eerste maand van dit jaar zijn honderd Albanezen uitgezet. Vorig jaar ging het om bijna 1500 vreemdelingen uit Albanië die vanuit Nederland zijn teruggestuurd. Meer dan de helft werd gedwongen. De migranten proberen hier een beter bestaan op te bouwen, omdat Albanië een arm land is. De meesten krijgen echter geen asiel, omdat Albanië als veilig land wordt beschouwd.