Milieudefensie: Rotterdammers willen vervuilende auto's weren

Een meerderheid van de inwoners van de twintig grootste steden in Nederland, wil dat hun gemeente meer doet tegen luchtvervuiling.

Onderzoeksbureau I&O Research deed in opdracht van Milieudefensie onderzoek naar wat mensen vinden van onder meer de luchtkwaliteit. Ruim 3200 mensen hebben de online-enquête ingevuld.







Rotterdam heeft sinds april 2016 een milieuzone. Benzineauto's van voor 1992 en diesels van voor 2001 mogen daardoor het centrum van de stad niet meer in.

Zo'n 63 procent van de Rotterdamse deelnemers vindt dat de gemeente meer moet doen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Geen vervuilende auto's meer toestaan in de binnenstad is een maatregel waar 70 procent achterstaat.

Ongeveer de helft van de Rotterdammers vindt dat er meer ruimte moet komen voor fietsers. Slechts één op de zeven mensen in de stad vindt dat er meer ruimte moet gegeven worden voor autoverkeer.

"Het is opvallend hoeveel mensen klaar zijn met steden vol vervuilende auto's. Dit is een aansporing voor gemeenten om tempo te maken", zegt Anne Knol van Milieudefensie. "De lokale politiek is nu aan zet. Zij moet de wensen van bewoners serieus nemen."

Detailhandel



Detailhandel Nederland waarschuwt donderdag juist voor het autoluw maken van de binnenstad. Bij de verkiezingen willen veel lokale partijen minder auto's, maar daar zijn winkeliers de dupe van, vindt de brancheorganisatie.

De ondernemersclub bekeek de verkiezingsprogramma's in twaalf grote steden. Daaruit blijkt dat één op de vier partijen het stadscentrum autoluw of -vrij wil maken. In Rotterdam zou het gaan om het schrappen van 2 duizend parkeerplaatsen in het centrum van de stad.

Maar daardoor blijven klanten van winkels weg. Wie aangewezen is op de auto voelt zich dan niet welkom meer en gaat online kopen, zegt Detailhandel Nederland.