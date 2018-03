Foutje bedankt: inwoners Roermond ontvangen kandidatenlijst Nissewaard

Foutje bedankt: verkeerde kandidatenlijst bij stempas in Roermond

Bij alle stemgerechtigde Nederlanders valt deze dagen een stempas in de brievenbus voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Maar dat gaat niet overal vlekkeloos. Inwoners van het Limburgse Roermond hebben bij hun stempas de kandidatenlijst van de gemeente Nissewaard ontvangen, ruim 170 kilometer verderop.

Op Twitter reageert een Roermonder dat hij toch liever de kandidatenlijst van zijn eigen gemeente ontvangt.

Volgens dagblad De Limburger is er iets fout gegaan bij de vouwmachine. De krant heeft navraag gedaan bij het bedrijf dat de kieslijsten drukt en verspreidt.

Een woordvoerder van de drukker laat weten: "In de afwerking van de kandidatenlijsten zijn bij het omschakelen van de gemeente Nissewaard naar de gemeente Roermond exemplaren van Nissewaard in de vouwmachine blijven zitten waardoor deze terecht zijn gekomen in de partij van Roermond."

Hoeveel huishoudens in Roermond de verkeerde kandidatenlijst heeft ontvangen, is niet bekend.