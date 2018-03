Deel dit artikel:











Emeli Sandé en N.E.R.D. naar North Sea Jazz Pharrell Williams van N.E.R.D. - Foto: Martial Trezzini (ANP)

De line-up van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam is uitgebreid. Zangeres Emeli Sandé en de band N.E.R.D. zijn nieuwe artiesten die komende zomer hun opwachting maken tijdens het festival in Rotterdam Ahoy.

N.E.R.D. is een Amerikaanse funk- en hiphopband. Het bekendste bandlid is Pharrell Williams, die bekend is van de wereldwijde hit Happy. De Amerikaanse bassist en gitarist Michael League is met drie projecten aanwezig op het festival. De meervoudig Grammy Award-winnaar treedt onder meer op met de band Snarky Puppy en het Metropole Orkest. Andere namen die vrijdag zijn bevestigd zijn onder anderen Leon Bridges, D'Angelo, WizKid, Philip Catherine, Charles Lloyd & The Marvels, Stanley Clarke Band en Nubya Garcia. Begin vorige maand werden de eerste artiesten bekendgemaakt. Earth, Wind and Fire, Nile Rodgers en Gregory Porter waren toen de bekendste namen. North Sea Jazz duurt van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juli.