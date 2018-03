Deel dit artikel:











Holifeest Rotterdam afgeblazen vanwege harde wind De viering van het Holifeest in 2013 - Foto: Roald Sekeris

Het Holifeest in het Rotterdamse Zuiderpark gaat vrijdagmiddag niet door. De harde wind maakt het volgens de organisatie onverstandig om het evenement door te laten gaan. Het Holifeest in Rotterdam is het grootste van Nederland. Vorig jaar kwamen er 7 duizend bezoekers op af.

"Het is natuurlijk heel erg spijtig dat het feest in het Zuiderpark niet doorgaat", zegt Sanjay Gangadin van de organisatie. "Maar met de harde rukwinden en de opkomende storm kunnen we het helaas niet door te laten gaan." De organisatie had extra maatregelen genomen tegen de kou, zoals een speciale opwarmtent met warme thee en koffie. Wereldwijd feest

Het Holifeest wordt wereldwijd gevierd en is voor Hindoestanen het begin van een nieuw jaar. Het bekendste element van de festiviteiten is het gooien met kleurrijke poeders. Het Holifeest wordt wereldwijd gevierd en is voor Hindoestanen het begin van een nieuw jaar. Het bekendste element van de festiviteiten is het gooien met kleurrijke poeders. Het symboliseert de gelijkheid van alle deelnemers en benadrukt dat Subh Holi bedoeld is voor iedereen, ongeacht ras, kleur of cultuur. Eerder heeft de organisatie van het Holifeest in Den Haag ook besloten om het evenement niet door te laten gaan vanwege de slechte weersomstandigheden.