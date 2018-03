El Ahmadi enige twijfelgeval bij Feyenoord voor NAC Breda-uit

Het is nog onzeker of Karim El Ahmadi zaterdag bij Feyenoord mee kan spelen in de competitiewedstrijd tegen NAC Breda. De aanvoerder van de Rotterdammers viel afgelopen woensdag in het bekerduel tegen Willem II (3-0) na een uur geblesseerd uit. Voor de rest heeft coach Giovanni van Bronckhorst de beschikking tot een fitte selectie.

Tijdens het wekelijkse persmoment ging Van Bronckhorst in op het bereiken van de bekerfinale. De Rotterdamse coach benadrukt dat zijn ploeg nog niets heeft: "Ons doel is de finale winnen. We zijn wel blij dat we door zijn."

Het duurt nog ruim een maand totdat Feyenoord de bekerfinale tegen AZ gaat spelen. De Rotterdammers weten dat zij in de eredivisie matig presteren. "We zijn niet constant genoeg", zegt Van Bronckhorst. "We zijn heel onregelmatig. Alleen vlak voor de winterstop waren we dat niet. Dat moet veranderen."

Eerder dit seizoen verloor Feyenoord voor het eerst in de clubgeschiedenis van de aankomende tegenstander. NAC Breda won met 2-0 in De Kuip. "We hebben die wedstrijd niet in ons achterhoofd. We behandelen dat duel zoals we altijd doen. We moeten die gewoon winnen", aldus Van Bronckhorst.