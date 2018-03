Politie krijgt 40 tips over Orlando Boldewijn

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de 17-jarige Orlando Boldewijn is nog steeds in volle gang. Na een eerdere getuigenoproep onder vissers en schippers zijn meer dan veertig tips binnengekomen die allemaal nog onderzocht moeten worden.

De politie houdt er nog steeds rekening mee dat de Rotterdamse tiener is omgekomen door bijvoorbeeld een noodlottig ongeval of een misdrijf. Zijn doodsoorzaak is vijf dagen na de vondst van het lichaam nog niet bekendgemaakt.

De tip die eerder deze week leidde tot de vondst van Orlando kwam binnen via Meld Misdaad Anoniem. De politie heeft bij en rondom de vindplaats van het lichaam billboards geplaatst met een extra getuigenoproep.

Vrienden van de overleden Orlando hebben inmiddels via crowdfunding meer dan 36 duizend euro opgehaald voor de begrafenis.

Orlando kwam vorige week zondag na een date in Den Haag niet terug naar huis. De man met wie hij een afspraak had, heeft de politie verteld dat hij de jongen na hun ontmoeting had afgezet bij het Böttgerwater in de wijk Ypenburg. Daar werd het lichaam van de Rotterdammer gevonden.