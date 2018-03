Deel dit artikel:











Zeehavenpolitie gaat met honden zoeken naar illegalen Nolan en Gigi en hun geleiders. Foto: Zeehavenpolitie Foto: Zeehavenpolitie

De Rotterdamse Zeehavenpolitie heeft een nieuw wapen in de strijd tegen illegalen. De speurhonden Nolan en Gigi. Ze zoeken in de haven naar mensen die zich in containers of vrachtwagens verstoppen om de oversteek naar Engeland te maken.

In de haven zijn al langer speurhonden van de marechaussee actief. Dinsdag werden nog twaalf illegalen gevonden in een vrachtwagen. Door de Zeehavenpolitie ook uit te rusten met honden moet de pakkans worden vergroot. Al tijdens de opleiding zijn ze op verschillende vluchtelingen gestuit. "Wij hadden ze zonder speurhond nooit gevonden", zegt hondengeleider Brenda. "Zo bleef Gigi een keer bij een vrachtwagen blaffen. Ik kon niets ontdekken. Pas toen ik met een zaklantaarn ging schijnen, hoorde ik zacht vanuit het donker iemand 'hello' zeggen." Brenda krijgt samen met een andere hondengeleider de komende twee jaar de tijd om de meerwaarde van de speurhonden aan te tonen. "We willen gericht zoekacties houden. De meeste inklimmers doen hun vluchtpoging niet op eigen houtje. Er zitten georganiseerde bendes achter, die bijvoorbeeld weten wanneer de containers worden ingeladen. Daar stemmen wij dan weer onze speuracties op af."