Huisarts in Schiedam overvallen met vuurwapen

De politie heeft een 28-jarige Amsterdammer opgepakt voor een overval op een huisarts aan de Westerkade in Schiedam. Donderdag rond 13:00 uur kwam een man de kamer van de huisarts ingeslopen. Niet voor een consult, maar voor het horloge van de dokter.

Hij bedreigde de arts met een vuurwapen, maar die weigerde zijn horloge af te staan. Toen de doktersassistente doorkreeg wat zich in de kamer afspeelde, zette ze het op een gillen. Daarvan schrok de overvaller zo erg dat hij het op een lopen zette.

De arts waarschuwde de politie, die gelijk het signalement van de man verspreidde. Later op de dag kwam er een melding van een vechtpartij aan de Parkweg in Schiedam bij de politie binnen. Drie mannen waren daarna in een auto gestapt en weggereden.

Surveillerende agenten konden de auto op de Burgemeester van Harenlaan stopzetten. In de wagen vonden ze een vuurwapen en de Amsterdammer. Ook de twee andere inzittenden, een 28-jarige Vlaardinger en 48-jarige Rotterdammer, zijn meegenomen naar het politiebureau.