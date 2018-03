Deel dit artikel:











Schipper Nol: ik vaar al vanaf mijn 15de en nu is het genoeg

De scheepsnaam zet je op het verkeerde been want de Waterbakfiets vervoert containers binnen de Rotterdamse haven en haalt zo vrachtwagens van de weg. De afgelopen achttien jaar was schipper Nol Engelen een fenomeen in de haven met zijn binnenvaartschip. Vrijdag is zijn laatste vaart: "Ik ben op mijn vijftiende begonnen bij mijn vader en nu is het genoeg."

Elke container op de Waterbakfiets is een vrachtwagen minder op de weg, is het motto van de 68-jarige Nol Engelen. Hij was de eerste die eind jaren '90 begon met het zogeheten vletverkeer: het vervoeren van kleine hoeveelheden containers over kleine afstanden van de ene terminal naar de andere. Sindsdien heeft schipper Nol met de Waterbakfiets ruim 250 duizend containers vervoerd. In totaal varen er zes vletwerkers in de Rotterdamse haven om het containertransport op de weg te ontlasten. Schipper Nol vervoert vrijdag nog twintig containers van de Waalhaven naar de Seinhaven en dan gaat hij definitief aan wal. Voor de Waterbakfiets zoekt eigenaar NedCargo nog een opvolger gezocht. "Dat is nog onbekend, we zijn hard zoekende naar een vervanger", zegt schipper Nol.