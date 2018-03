SP vraagt spreektijd tijdens verkiezingsrally Leefbaar Rotterdam

"Geef mij 5 minuten op jullie verkiezingsfeestje. Durf je dat aan?", met die vraag sluit de Rotterdamse SP-lijsttrekker Leo de Kleijn een open brief aan Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam af. Op 16 maart organiseert Leefbaar een 'verkiezingsrally' in poppodium Annabel samen met alliantiepartner Forum voor Democratie.

Tijdens de avond zijn er speeches van Eerdmans, Thierry Baudet van Forum voor Democratie en oprichter van Leefbaar Rotterdam Ronald Sörensen. "We willen dat iedereen zich realiseert voor welke keuze onze mooie stad staat op 21 maart. Wordt het Leefbaar of het links-islamitische blok?", zegt Eerdmans.

Daarmee verwijst hij naar de linkse samenwerking tussen PvdA, SP, GroenLinks en het islamitisch geïnspireerde Nida. "Omdat er bij jullie blijkbaar grote verwarring is over wat het Links Verbond is en wil, wil ik je vragen om mij wat spreektijd te geven op jullie feestje op 16 maart. Dan leg ik uit wat het Links Verbond is en kunnen alle aanwezigen hun eigen oordeel vormen", schrijft De Kleijn.

Leefbaar sloot vorig jaar een alliantie met de partij van Baudet. De partij kreeg daarop veel kritiek van andere partijen. D66 wil in Rotterdam niet meer samenwerken Leefbaar Rotterdam vanwege de alliantie.

Leefbaar Rotterdam laat via Twitter weten dat Kleijn niet hoeft te komen.